Состоялась встреча Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с Первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой

22 августа состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с Первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.