Президент Ильхам Алиев: Высоко ценим, что свой первый государственный визит после избрания Президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал показателем братства и дружбы тот факт, что свой первый государственный визит после избрания Президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в нашу страну, передает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мы очень высоко ценим, что первый государственный визит после избрания Президентом Узбекистана Вы совершаете в Азербайджан. Это показатель нашего братства, нашей дружбы и Вашего отношения к нашей стране и нашему народу", - сказал глава государства в заявлении для прессы после переговоров с узбекским коллегой.

Подчеркнув, что братский народ Узбекистана вновь оказал большое доверие Шавкату Мирзиёеву и по заслугам оценил его усилия в деле развития Узбекистана, Президент Азербайджана отметил: "Под Вашим руководством братская страна успешно идет по пути созидания. Я имел возможности лично убедиться неоднократно в тех больших преобразованиях, которые под Вашим руководством осуществляются в Узбекистане в деле развития страны, укрепления ее потенциала, укрепления обороноспособности, а также повышения авторитета в международных делах".