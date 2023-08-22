От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой проходит государственный прием в честь Президента Шавката Мирзиёева и Первой леди Зироатхон Мирзиёевой

В эти минуты во дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой проходит государственный прием в честь Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и его супруги Зироатхон Мирзиёевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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