https://news.day.az/officialchronicle/1591633.html От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой проходит государственный прием в честь Президента Шавката Мирзиёева и Первой леди Зироатхон Мирзиёевой
От имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой проходит государственный прием в честь Президента Шавката Мирзиёева и Первой леди Зироатхон Мирзиёевой
В эти минуты во дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой проходит государственный прием в честь Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и его супруги Зироатхон Мирзиёевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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