Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан подняли отношения на самый высокий уровень

Мы сегодня в рамках встреч и переговоров определили, по существу, будущее развития наших отношений.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава государства подчеркнул, что результаты, которые уже достигнуты, говорят о том, что две страны идут правильным путем.

"То, что было сегодня нам доложено членами делегаций в рамках того, что мы ожидаем в предстоящие, думаю, два-три года, говорит о том, что мы подняли отношения между нашими странами на самый высокий уровень. И неслучайно, что один из документов, который был сегодня подписан, - это документ о создании Высшего межгосударственного совета. Это высокий уровень отношений и индикатор как братских отношений между нашими странами, так и индикатор того, что повестка дня достаточно обширная", - отметил Президент Ильхам Алиев.