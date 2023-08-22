Президент Ильхам Алиев: Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов в обеих странах

Общественность Азербайджана и Узбекистана увидит результат сегодняшних переговоров в практической реализации проектов как в Азербайджане, так и в Узбекистане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава государства выразил уверенность в том, что созданный недавно совместный инвестиционный фонд с уставным фондом в 500 миллионов долларов очень быстро освоит эту сумму и надо будет его увеличить.

"Все это говорит опять же о том, что мы идем правильным путем, все, что президенты наметили, выполняется, и, как мы договорились с Шавкатом Миромоновичем несколько лет назад, мы в регулярном режиме контролируем исполнение всех данных поручений. Это один из залогов успеха", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.