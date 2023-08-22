Создание Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном – показатель высокого уровня доверия

Если все, о чем мы сегодня договорились будет выполняться, то это будет успехом для экономики и Узбекистана, и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Высший межгосударственный совет, который мы создали, - это самый высокий уровень доверия и самый высокий уровень продолжения тех стратегических направлений, о которых мы договорились. Так что я думаю, что я очень удовлетворен моим первым визитом после избрания Президентом страны", - отметил Президент Узбекистана.