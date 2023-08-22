Азербайджан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Если говорить об авиации, то у нас в неделю 15 рейсов, а мы договорились еще увеличить. Это о чем говорит? Когда мы больше ездим друг к другу, мы познаем, узнаем, и встречаемся, и сближаемся", - подчеркнул Президент Узбекистана.