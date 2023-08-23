Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район

23 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву встретили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.