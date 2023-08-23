https://news.day.az/officialchronicle/1591747.html Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район
23 августа находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Физулинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и его супругу Зироатхон Мирзиёеву встретили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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