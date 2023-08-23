https://news.day.az/officialchronicle/1591763.html Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в открытии полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули - ФОТО
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в открытии полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули - ФОТО
23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в церемонии открытия полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека, построенной в Физули.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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