Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в открытии полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в церемонии открытия полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека, построенной в Физули.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется