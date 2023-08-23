Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в городе Физули

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева встретились с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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