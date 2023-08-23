Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги посетили Шушу

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шушу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств и их супруги посетили мечеть Саатлы, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Творческом центре выставку "Гейдар Алиев и Карабах", а также памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше во время оккупации. После ознакомления с Генеральным планом города Шуша президенты и их супруги побывали на роднике Натаван, в мечети Юхары Гёвхар Ага, доме-музее Бюльбюля, усадебном комплексе Мехмандаровых и на Джыдыр дюзю.