В конце этого года в Физули завершится строительство еще 26 домов

23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, его супруга Зироатхон Мирзиёева встретились с жителями, переселившимися в новые дома в жилом комплексе MIDA в городе Физули.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главы государств и их супруги были проинформированы о жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства.

Было отмечено, что жилой комплекс общей площадью 8,9 гектара состоит из 38 зданий. В четырехэтажных, пятиэтажных, шестиэтажных и семиэтажных домах будет в общей сложности 846 квартир. Из них 318 - двухкомнатные, 430 - трехкомнатные, 98 - четырехкомнатные.

В настоящее время строительство комплекса продолжается быстрыми темпами и с высоким качеством. Строительство первого квартала, состоящего из шести домов и 144 квартир, завершится в конце августа этого года. Второй квартал, состоящий из шести зданий и 123 квартир, будет сдан в сентябре. Строительство еще 26 домов, состоящих в общей сложности из 579 квартир, завершится в конце этого года.

Все квартиры в комплексе будут переданы в пользование жителей полностью отремонтированными, оборудованными кухонной мебелью и газовой плитой, водяными, газовыми и электрическими счетчиками. Во всех зданиях будут установлены лифты, отопление будет обеспечиваться посредством централизованной котельной.

Помимо жилых домов, на территории также будут созданы парк, социально-бытовые объекты, подземные и наземные автопарковки, пандусы для входа и выхода, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.