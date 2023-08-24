Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева приняли участие в открытии полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули - ФОТО - ВИДЕО

23 августа 12:01 (UTC+04), Официальная хроника 6 768