https://news.day.az/officialchronicle/1592009.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому
24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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