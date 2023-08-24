Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому

24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.