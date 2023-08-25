Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Уругвая

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Восточной Республики Уругвай Луису Лакалье Поу по случаю Дня Независимости страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Восточной Республики Уругвай - Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Уругваем как на двусторонней, так и на многосторонней основе и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу - благополучия и процветания", - говорится в письме.