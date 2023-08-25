Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции "Союгбулаг" Открытого акционерного общества "АзерЭнержи", ознакомились со строительством завода по разливу минеральной воды "Истису".

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформировали о работе, проделанной в Лечебно-оздоровительном комплексе "Истису".

Глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1" и "Чираг-2" ОАО "АзерЭнержи".

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Зар.