Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды "Истису"

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством завода по розливу минеральной воды "Истису".

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