https://news.day.az/officialchronicle/1592446.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы"
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы"
25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачинский район.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Мишни" и "Алхаслы" ОАО "Азерэнержи".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре