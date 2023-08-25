https://news.day.az/officialchronicle/1592450.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Кяльбаджар-Лачин
25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачинский район.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке с 38-го по 76-й километр автодороги Кяльбаджар-Лачин.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре