https://news.day.az/officialchronicle/1592463.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии "Рыбного хозяйства Хакари"
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии "Рыбного хозяйства Хакари"
25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачинский район.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии "Рыбного хозяйства Хакари".
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