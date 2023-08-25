Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с деятельностью пункта содержания мелкого рогатого скота

25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Лачинский район.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с деятельностью пункта содержания мелкого рогатого скота.

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