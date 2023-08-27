Президент Ильхам Алиев: Успешное развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Президенту Республики Молдова Майе Санду поздравительное послание по случаю национального праздника Республики Молдова - Дня независимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в поздравительном послании от своего имени и от имени народа Азербайджана передал Майе Санду и всему народу Молдовы самые искренние поздравления.

"Успешное развитие построенных на добрых традициях отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение. Высокий уровень наших политических связей создал хорошую основу для расширения взаимовыгодного сотрудничества в ряде сфер.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю прошедшую в условиях искренности и взаимного доверия нашу с Вами встречу, переговоры по широкому спектру двусторонних отношений и перспективам сотрудничества в рамках моего визита в Молдову для участия во втором Саммите "Европейского политического сообщества" в Кишиневе", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что и впредь будут успешно продолжены усилия во имя укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, углубления плодотворного сотрудничества в рамках как двусторонних, так и международных организаций в интересах двух народов, полного использования потенциала имеющегося взаимодействия.

Глава государства в этот знаменательный день пожелал Майе Санду крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Молдовы - постоянного спокойствия и благополучия.