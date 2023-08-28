https://news.day.az/officialchronicle/1593054.html Вагиф Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени - Распоряжение
Вагиф Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вагифа Бехбуд оглу Мустафаева орденом "Эмек" II степени.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.
Отметим, что Вагиф Мустафаев - азербайджанский кинорежиссёр и сценарист, народный артист Азербайджана (2005), Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1990), член Европейской академии кино и телевидения, вице-президент Евразийской академии телевидения и радио, член Союза кинематографистов Азербайджана.
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