https://news.day.az/officialchronicle/1593055.html В Азербайджане утверждена госпрограмма развития социального обслуживания на 2023-2026 годы - Распоряжение
В Азербайджане утверждена госпрограмма развития социального обслуживания на 2023-2026 годы - Распоряжение
Утверждена "Государственная программа развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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