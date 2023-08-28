В Азербайджане утверждена госпрограмма развития социального обслуживания на 2023-2026 годы

Утверждена "Государственная программа развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.