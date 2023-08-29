https://news.day.az/officialchronicle/1593360.html Посол Азербайджана в Туркменистане отозван с должности - Распоряжение
Посол Азербайджана в Туркменистане отозван с должности - Распоряжение
Гасан Султан оглу Зейналов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Туркменистане.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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