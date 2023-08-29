Посол Азербайджана в Туркменистане отозван с должности

Гасан Султан оглу Зейналов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

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