https://news.day.az/officialchronicle/1593507.html Президент Ильхам Алиев: После открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении правил таможенного и пограничного режима Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: После открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении правил таможенного и пограничного режима Азербайджана
После открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа в ходе телефонного разговора с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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