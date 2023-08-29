Президент Ильхам Алиев: После открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении правил таможенного и пограничного режима Азербайджана

После открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении правил таможенного и пограничного режима Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа в ходе телефонного разговора с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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