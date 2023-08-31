https://news.day.az/officialchronicle/1593887.html Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Total Energies
Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Total Energies
31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании TotalEnergies Патрика Пуянне.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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