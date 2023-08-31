Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Total Energies

31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании TotalEnergies Патрика Пуянне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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