Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному главе Малайзии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI верховному главе Малайзии Его Величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллаху по случаю Дня Независимости страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Малайзии - Дня независимости.

В этом году мы отметили знаменательную годовщину в истории азербайджано-малайзийских связей - 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных связей между Азербайджаном и Малайзией, расширения нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Малайзии дальнейшего благополучия и процветания", - говорится в письме.