https://news.day.az/officialchronicle/1593972.html В Азербайджане определены меры по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия - Распоряжение
В Азербайджане определены меры по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия - Распоряжение
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия Азербайджанской Республики".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, утвержден "Перечень государственных предприятий, в которые предполагается привлечь частные инвестиции".
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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