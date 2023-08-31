Глава ИВ Джульфинского района освобожден от должности

Гаджиев Сиям Черказ оглы освобожден от должности главы исполнительной власти Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.