Зафар Гурбанов назначен ректором Азербайджанского государственного аграрного университета

Зафар Газанфар оглы Гурбанов назначен ректором Азербайджанского государственного аграрного университета.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.