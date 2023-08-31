https://news.day.az/officialchronicle/1593978.html Зафар Гурбанов назначен ректором Азербайджанского государственного аграрного университета - Распоряжение
Зафар Гурбанов назначен ректором Азербайджанского государственного аграрного университета - Распоряжение
Зафар Газанфар оглы Гурбанов назначен ректором Азербайджанского государственного аграрного университета.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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