Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания в Джебраиле

28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Джебраил.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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