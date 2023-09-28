https://news.day.az/officialchronicle/1601995.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания в Джебраиле
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент административного здания в Джебраиле
28 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента административного здания в городе Джебраил.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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