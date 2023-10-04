https://news.day.az/officialchronicle/1603790.html Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
4 октября Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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