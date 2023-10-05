Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

4 октября Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Олаф Шольц выразил поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета стран региона. Он подчеркнул, что его страна поддерживает Брюссельский процесс, проводимый под руководством президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Канцлер Германии высоко оценил поездку в город Ханкенди Азербайджана миссии резидента-координатора ООН в нашей стране, назвав это позитивным шагом.

Глава нашего государства подчеркнул приверженность Азербайджана региональной мирной повестке дня и активную поддержку Брюссельского процесса, проводимого с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев отметил гуманитарную помощь, оказываемую центральным правительством армянским жителям Карабаха, сообщил, что армянским жителям на месте оказываются услуги в сфере миграции, социальной защиты, начались соответствующие процессы регистрации, для чего создан отдельный портал.

Глава государства сказал, что в качестве демонстрации обеспеченной Азербайджаном прозрачности в этой сфере, группа в составе представителей офиса резидента-координатора ООН в нашей стране и специализированных институтов ООН совершила поездку на территорию, довел до внимания, что они также выступили с соответствующим заявлением о том, что никакого ущерба гражданскому населению, гражданской и общественной инфраструктуре не зафиксировано.