https://news.day.az/officialchronicle/1603913.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Азербайджане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Азербайджане - ФОТО
5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Омара Бараката Аль-Нахара, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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