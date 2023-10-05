Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Иордании в Азербайджане

5 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Омара Бараката Аль-Нахара, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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