Изменены условия выпуска, объема, сроков и оплаты займов, подлежащих эмиссии ЗАО "Аграркредит"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2015 года № 575 "Об утверждении выпуска, объема, срока и условий оплаты займов, подлежащих эмиссии небанковской кредитной организацией "Закрытое акционерное общество "Аграркредит" под государственную гарантию".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.