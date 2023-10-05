https://news.day.az/officialchronicle/1604026.html Изменены условия выпуска, объема, сроков и оплаты займов, подлежащих эмиссии ЗАО "Аграркредит" - Указ
Изменены условия выпуска, объема, сроков и оплаты займов, подлежащих эмиссии ЗАО "Аграркредит" - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2015 года № 575 "Об утверждении выпуска, объема, срока и условий оплаты займов, подлежащих эмиссии небанковской кредитной организацией "Закрытое акционерное общество "Аграркредит" под государственную гарантию".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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