Президент Ильхам Алиев принял председателя Национального собрания Сербии

6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национального собрания Республики Сербия Владимира Орлича.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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