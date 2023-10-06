https://news.day.az/officialchronicle/1604224.html Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ
Президент Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро ВОЗ
6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Генри Клюге.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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