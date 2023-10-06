https://news.day.az/officialchronicle/1604290.html Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни миссия ООН вновь посетит Карабах
Президент Ильхам Алиев: В ближайшие дни миссия ООН вновь посетит Карабах
В ближайшие дни миссия ООН вновь посетит Карабах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 6 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Генри Клюге.
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