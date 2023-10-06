При посольстве Азербайджана в Турции создается Культурный центр

В Анкаре создается Культурный центр при посольстве Азербайджана в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.