https://news.day.az/officialchronicle/1604342.html При посольстве Азербайджана в Турции создается Культурный центр - Распоряжение
При посольстве Азербайджана в Турции создается Культурный центр - Распоряжение
В Анкаре создается Культурный центр при посольстве Азербайджана в Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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