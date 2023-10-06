https://news.day.az/officialchronicle/1604344.html Городской стадион Гянджи будет реконструирован - Распоряжение
Городской стадион Гянджи будет реконструирован - Распоряжение
Городской стадион Гянджи будет реконструирован.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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