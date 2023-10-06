https://news.day.az/officialchronicle/1604362.html В Азербайджане будет создана информационная система "Нормативные правовые акты" - Указ
В Азербайджане будет создана информационная система "Нормативные правовые акты" - Указ
Будет создана информационная система "Нормативные правовые акты".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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