В Азербайджане будет создана информационная система "Нормативные правовые акты"

Будет создана информационная система "Нормативные правовые акты".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.