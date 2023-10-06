https://news.day.az/officialchronicle/1604366.html В Азербайджане утверждено Положение о подготовке проектов нормативных правовых актов органов ИВ - Указ
В Азербайджане утверждено Положение о подготовке проектов нормативных правовых актов органов ИВ - Указ
Утверждено Положение о подготовке проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.
C полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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