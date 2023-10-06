В Азербайджане утверждено Положение о подготовке проектов нормативных правовых актов органов ИВ

Утверждено Положение о подготовке проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

C полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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