https://news.day.az/officialchronicle/1604384.html Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана
Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана
6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Мехрдада Базрпаша.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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