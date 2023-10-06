Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана

6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателя Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Мехрдада Базрпаша.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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