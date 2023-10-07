https://news.day.az/officialchronicle/1604679.html Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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