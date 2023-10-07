Президент Ильхам Алиев: 8 сел Азербайджана все еще остаются под армянской оккупацией
8 сел Азербайджана все еще остаются под армянской оккупацией
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем 7 октября.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что центральное правительство оказывает армянским жителям Карабаха гуманитарную помощь, сообщил, что начался процесс их регистрации. Президент Азербайджана подчеркнул, что именно пресловутый режим вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда.
Сообщив, что 8 сел Азербайджана все еще остаются под армянской оккупацией, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность освобождения этих сел от оккупации.
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