Президент Ильхам Алиев: Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция

Если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем 7 октября.

Глава государства отметил, что включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом. Президент Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан не принял участия во встрече в Гранаде из-за известной позиции Франции.

"Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция", - особо подчеркнул глава государства.