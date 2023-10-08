Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию

8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и другие официальные лица.