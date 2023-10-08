https://news.day.az/officialchronicle/1604749.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию - ФОТО
8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Грузию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре