Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один

8 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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