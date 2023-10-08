https://news.day.az/officialchronicle/1604769.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один - ФОТО
8 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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