https://news.day.az/officialchronicle/1604781.html Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили ознакомились в Тбилиси с фотовыставкой, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Ираклий Гарибашвили ознакомились в Тбилиси с фотовыставкой, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева
8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомились в Тбилиси с фотовыставкой под названием The Architect of Prosperity - "Архитектор процветания", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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