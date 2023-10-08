https://news.day.az/officialchronicle/1604783.html Президент Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре