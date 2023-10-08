Президент Ильхам Алиев и Ираклий Гарибашвили выступили с заявлениями для прессы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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